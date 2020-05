Die fünf Kleidertreffs der Stadt sind seit Montag wieder geöffnet. Dort können Menschen mit geringem Budget günstig Kleidung aus zweiter Hand erwerben. Die Kleidertreffs befinden sich in West (Valentin-Bauer-Straße 5), in Mitte (Bahnhofstraße 66), in Oggersheim (Stefan-Zweig-Straße 7), in Friesenheim (Hohenzollernstraße 71) und in der Gartenstadt (Steiermarkstraße 1). Die Öffnungszeiten sind: montags von 9 bis 16.30 Uhr, mittwochs von 9 bis 17.30 Uhr, donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr.