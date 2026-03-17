Die Konzertreihe „Olaf Schönborn & friends“ im Ludwigshafener Freischwimmer geht in die vierte Saison – und hat an fünf Dienstagabenden einige bekannte Namen zu bieten.

Die Spielzeit beginnt am 24. März. Auf der Bühne steht die Band Triologie mit Schönborn, Bertrand Le Guillou (Gitarre/Gesang), Vincenzo Carduccio (Akkordeon) und als special guest Stefan Engelmann (Kontrabass). Am 21. April ist Schönborn mit dem Mundharmonika-Virtuosen Jens Bunge, dem Gitarristen Lorenzo Petrocca und dem Bassisten Axel Kühn zu erleben. Nicht weniger als sieben Musiker werden am 19. Mai mit dem Little Vintage Orchestra im Nichtschwimmerbecken spielen. Am 16. Juni geben sich der Frankenthaler Sänger Achim Degen und der Bad Dürkheimer Gitarrist Stefan Kahne gemeinsam mit Olaf Schönborn die Ehre. Und zum Abschluss der Saison gibt es am 14. Juli ein Open-Air-Konzert im Innenhof, das in den Vorjahren ein großer Erfolg war. Auch diesmal ist die Sängerin Menna Mulugeta zu Gast beim Olaf Schönborn Quintett – neben einem special guest, der noch nicht bekannt gegeben worden ist.

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Informationen zum Programm und zum Kartenvorverkauf unter freischwimmer-foerderverein.de.