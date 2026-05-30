Ein 32-Jähriger muss wegen versuchten Totschlags für fünf Jahre ins Gefängnis. Das Motiv bleibt ungeklärt.

Der Macheten-Angreifer vom Tattersall ist wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Im November 2025 hatte der 32-jährige Angeklagte einem Mann zwei lebensgefährliche Hiebe mit einer scharfen Klinge versetzt. Das genaue Motiv und die Frage, ob sich Täter und Opfer kannten, bleiben aber auch nach dem Prozess unklar.

Der Angeklagte könne sich aufgrund eines übermäßig hohen Alkohol- und Kokainkonsums nicht mehr an die Tat erinnern. Das Opfer, ein zur Tatzeit 36-Jähriger ohne festen Wohnsitz, erschien nicht vor dem Mannheimer Landgericht. So musste sich Richter Gerd Rackwitz vor allem auf Zeugenaussagen von Passanten stützen. Am 27. November 2025 gegen 8.50 Uhr soll der aus Tunesien stammende Chiheb D. an der Straßenbahnhaltestelle unweit des Mannheimer Hauptbahnhofs zunächst auf Dimitri K. in „arabischer Sprache“ und aggressiv eingeredet, ihn dann gegen die Wand des Wartehäuschens gedrückt und eine Machete, „so lang wie ein Unterarm“, aus dem Hosenbund gezogen haben.

Eine mutige unbekannte Zeugin

Zunächst nur als Bedrohung, als „Schau“, wie es ein Zeuge auffasste, verschwand das Buschmesser mit seiner 35 Zentimeter langen Klinge zunächst wieder in der Scheide. Kurz darauf soll der Täter die Machete erneut gezogen und mindestens zweimal zugeschlagen haben. Am linken Oberschenkel ging der Schnitt 20 Zentimeter tief, sodass Muskeln durchtrennt wurden. Am linken Schulterblatt wurde eine sieben Zentimeter tiefe Haut- und Muskeldurchtrennung festgestellt.

Das Opfer schrie laut um Hilfe. Einer mutigen Frau mit einem Fahrrad, die unbekannt blieb und nicht als Zeugin aussagen konnte, ist es laut Rackwitz wohl zu verdanken, dass Dimitri K. mit dem Leben davonkam. Sie schubste den Täter und rief die Polizei, woraufhin der Angreifer die Flucht ergriff. Unter der Bank habe sich bereits eine Blutlache gebildet. Die eintreffenden Beamten konnten die klaffenden Wunden des Geschädigten mit einem Tourniquet abbinden, ehe er im Theresienkrankenhaus notoperiert wurde.

Dank Zeugen konnte die Polizei den als „auffällig mit Dreadlocks und großen Kopfhörern“ beschriebenen Verdächtigen innerhalb einer Stunde in der Nähe des Tatorts ausfindig machen. Die Machete befand sich noch im Hosenbund, die Blutspuren an der Klinge konnten dem Opfer zugeordnet werden. Der Angeklagte behauptete, an jenem Morgen aufgrund seines starken Alkohol- und Drogenkonsums mehrfach das Bewusstsein verloren zu haben. Erst im Polizeigewahrsam sei er wieder zu sich gekommen.

„Enthemmt und spontan“ gehandelt

Laut einer Sachverständigen der Rechtsmedizin sei zur Tatzeit von einem Promillewert von 2,46 auszugehen. Die geschilderte Abhängigkeit von Kokain und anderen Drogen sei jedoch als „Übertreibung“ zu bewerten, um das „delinquente Handeln“ in ein anderes Licht zu rücken. Zwar habe der 32-Jährige „enthemmt“ und „spontan“ gehandelt, aufgrund der Substanzen sei jedoch von einer verminderten Schuldfähigkeit auszugehen, nicht aber von einem minderschweren Fall.

„Es gab zuvor keine Provokationen“, erklärte Rackwitz. Zudem habe sich der bereits vorbestrafte Angeklagte nach der Tat nicht um den Geschädigten gekümmert – was durchaus schuldmindernd hätte berücksichtigt werden können –, sondern die Flucht ergriffen und das Opfer seinem Schicksal überlassen. Somit habe er dessen möglichen Tod „billigend in Kauf genommen“ und mit bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt.

Die Schnittverletzungen seien als „abstrakt lebensgefährlich“ einzustufen. Die Rechtsmedizinerin habe eine „scharfe Gewalteinwirkung“ festgestellt. Auch ein Atemversagen sei möglich gewesen. Aufgrund der schnellen Ersthilfe der Polizei habe jedoch keine konkrete Lebensgefahr bestanden.

Motiv bleibt unklar

Das Motiv bleibt indes unklar. Der Wohnungslose hatte sich wenige Tage nach der Operation selbst aus dem Krankenhaus entlassen und war nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht mehr auffindbar. „Der Zeuge stand nicht zur Verfügung. Wir haben keine Anhaltspunkte, ob etwas der Tat vorausging und ob sie sich gekannt haben“, sagte Rackwitz.

Der Angeklagte ist in Tunis aufgewachsen. Mit 13 Jahren verließ er die Schule und machte eine Ausbildung zum Schweißer. 2022 sei er nach Deutschland gekommen, wo auch einer seiner drei Brüder lebt. Zeitweise habe er Arbeit gehabt, zeitweise nicht. Zuletzt sei er bei einer Firma in Ludwigshafen beschäftigt gewesen. Mit einer Frau aus Potsdam habe er einen Sohn, den er seit Haftantritt nicht mehr gesehen habe.