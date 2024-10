In der Innenstadt sind laut Polizei zwischen Freitagabend und Samstagmorgen fünf Autos aufgebrochen worden. In der Seydlitzstraße (Süd) war ein geparkter Pkw das Ziel. Aus dem Innern wurden Wertsachen gestohlen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass vier weitere geparkte Wagen im Bereich der Bleichstraße (Mitte) aufgebrochen wurden. Aus diesen Fahrzeugen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.