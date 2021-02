Gleich fünf Mal haben falsche Polizeibeamte am Mittwoch bei Ludwigshafenern ihr Glück versucht. In allen Fällen erkundigten sich die Betrüger bei den 64- bis 82-Jährigen nach Bargeld und Wertgegenständen, wie die „echte“ Polizei mitteilt. Alle Angerufenen verhielten sich jedoch korrekt und beendeten das Gespräch. So entstand kein finanzieller Schaden. Hinweise zu weiteren Betrugsfällen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 0621/963-2773.