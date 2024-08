Einst war es mit seinen 900 PS das schnellste Personen-Dampfschiff auf dem Rhein – der Raddampfer „Mainz“. Rund 50 Jahre lang fuhr das Ausflugsschiff auf der landschaftlich reizvollen Strecke zwischen Mainz und Köln – trotz Weltwirtschaftskrise, Zweitem Weltkrieg und Havarie. Seit 1986 liegt der Dampfer als Museumsschiff „ Mannheim“ fest verankert am Neckarufer unterhalb der Kurpfalzbrücke. Wer sich für die wechselvolle Geschichte des bald 100 Jahre alten Schaufelraddampfers interessiert und ihn besichtigen möchte, hat am Sonntag, 18. August dazu Gelegenheit. Der Verein Museumsschiff Mannheim bietet um 14.30 Uhr, 15.30 Uhr und 16.30 Uhr geführte Rundgänge über das Schiff an sowie Vorführungen der Dampfmaschine. Die Führung kostet 6 Euro, Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen über das Museumsschiff und den Verein gibt es im Netz unter www.museumsschiff-mannheim.de.