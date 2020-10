Eine Führung durchs Müllheizkraftwerk bietet die Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) am Donnerstag, 15. Oktober, an. Die Tour startet um 15 Uhr und dauert zwei Stunden. Die Besichtigung findet unter Corona-Bedingungen statt, also mit Maske und nur nach Anmeldung mit Nennung von Name, Adresse und Telefonnummer. Anmeldung per Mail an anmeldung@gml-ludwigshafen.de.