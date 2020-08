Die Tourist-Information bietet am Samstag, 22. August, von 14 bis 16 Uhr, eine Führung zum Grün der Stadt an. Es geht dabei den Rehbach entlang, an Wiesen vorbei, über eine Bachbrücke hinein in einen verwunschenen Wald. Über die Bäume gibt es dabei viel zu erzählen. Über deren Wachstum und Bewohner, aber auch alte Geschichten über diese mächtigen Zeitgenossen. Unter dem Motto „Den Baum vor lauter Wald nicht sehen“ soll im gemeinschaftlichen Erlebnis die besondere Atmosphäre dieser Idylle aus nächster Nähe erfahrbar werden. Treffpunkt für Teilnehmer ist der Parkplatz am Wildpark Rheingönheim. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene. Kinder bis zwölf Jahre können kostenfrei teilnehmen. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Tourist-Information, Telefon 0621/512036.