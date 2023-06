Die Besonderheiten des Sommers können Familien am Sonntag, 25. Juni, im Wildpark erfahren. Unter der Führung von Andrea Hauk setzen die Teilnehmer von 10 bis 12 Uhr die eigenen Sinne ganz bewusst ein, um den Kreislauf der Natur zu erleben. Treffpunkt ist am Haus der Naturpädagogik. Die Anmeldung erfolgt an der Wildparkkasse: Telefon 0621 504-3370. Kosten: zwei Euro plus Eintritt.