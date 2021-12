Nach einem Unfall an der B44 hat sich am Montag laut Polizei eine wilde Verfolgungsjagd entwickelt, die einen 51-Jährigen seinen Führerschein kostete. Um 18.40 Uhr war ein 19-Jähriger auf der Abfahrt von der B44 in Richtung Rheingönheim unterwegs. Zeitgleich befuhr der 51-Jährige den Kreisverkehr in Höhe der Görtz-Bäckerei, bog an der Kreuzung auf die Fahrbahn des 19-Jährigen ab und nahm ihm die Vorfahrt. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Pkw in das Heck des Wagens des 51-Jährigen. Dieser verlangsamte seine Fahrt kurzfristig, beschleunigte dann aber und brauste davon.

Rotlicht ignoriert

Als der 19-Jährige ihn verfolgte, fuhr der 51-Jährige bei Rotlicht über die Ampel in den Kreuzungsverkehr in Richtung Kropsburgstraße. Anschließend fuhr er mit hoher Geschwindigkeit – teilweise 70 Stundenkilometer in einer Tempo-30-Zone – durch Mundenheim. Dabei wurde ein unbekanntes Kind in der Trifelsstraße gefährdet, da der 51-Jährige sehr knapp am Gehweg vorbeifuhr.

Danach fuhr der 51-Jährige bis in die Hardenburgstraße. Dort schaltete er sein Licht aus und fuhr auf ein Privatareal. Der 19-Jährige wartete auf die alarmierte Polizei, die kurze Zeit später eintraf, den 51-Jährigen kontrollierte und seinen Führerschein sicherstellte. Die Polizei bittet alle, die durch den 51-Jährigen gefährdet wurden, sowie Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Auch das Kind in der Trifelsstraße oder dessen Eltern. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.