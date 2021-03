Ein 35-Jähriger ist am Dienstag unter Drogen am Steuer erwischt worden. Laut Polizei wurde der Mann um 14 Uhr in der Kanalstraße (Hemshof) kontrolliert. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel. Außerdem stellte sich heraus, dass der Führerschein des Mannes eine Totalfälschung ist. Er gab an, ihn für 500 Euro im europäischen Ausland gekauft zu haben. Der 35-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie dem Führen eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.