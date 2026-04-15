Der Förderverein Waterkids WSV Ludwigshafen hat bei seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt und stellt damit nach eigenen Angaben „die Weichen für die zukünftige Vereinsarbeit“. Zum Vorsitzenden wurde der ehemalige Friesenheimer Ortsvorsteher Günther Henkel (2014 bis 2024) gewählt. Der 68-Jährige übernimmt damit die Leitung des Vereins und will „die erfolgreiche Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Wassersport weiter ausbauen“.

Unterstützt wird er durch ein engagiertes Team: Katrin Heimerl übernimmt das Amt der Kassiererin und verantwortet die finanziellen Belange des Vereins. Anette Seitz-Baaden wurde zur Schriftführerin gewählt und ist künftig für die Dokumentation und Organisation zuständig. Als Beisitzer verstärken Volker Becker und Andreas Görge den Vorstand und bringen ihre Erfahrung aktiv in die Vereinsarbeit ein.

Der neu gewählte Vorstand habe sich zum Ziel gesetzt, die Unterstützung für die Jugendabteilung weiter zu stärken, neue Fördermöglichkeiten zu erschließen und die Sichtbarkeit des Vereins in Ludwigshafen am Rhein zu erhöhen, so Henkel.

„Die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Sport ist heute wichtiger denn je. Wir wollen dazu beitragen, dass möglichst viele junge Menschen Zugang zum Wassersport erhalten“, betont der neue Vorsitzende.

Kontakt

Förderverein Waterkids WSV Ludwigshafen, E-Mail an Henkel-guenther@t-online.de

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