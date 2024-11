In der Mitgliederversammlung des Fördervereins der Freunde des Prinzregententheaters am 30. Oktober wurde der bisherige Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Vorsitzender bleibt der frühere Stadtrat Raik Dreher, sein Stellvertreter ist Claus Litz, Annette Zimmermann ist Schriftführerin. Brigitte Klymiuk und Klaus Molz bleiben Kassenprüfer.

„Gut aufgestellt“

„Der Förderverein des Prinzregententheaters ist gut aufgestellt. Wir unterstützen das Theater jährlich mit Zahlungen in Höhe von 15.000 Euro und sorgen somit dafür, dass das beliebte Ludwigshafener Mundarttheater in Hemshof erhalten bleibt. Gerade in der heutigen Zeit, in der ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwesen nicht selbstverständlich ist, konnte unser Verein mit mittlerweile 165 Mitgliedern seine Anzahl nicht nur halten, sondern auch leicht steigern“, so Dreher.