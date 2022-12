Die Mitglieder und der Vorstand des Fördervereins Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gratulieren ihrem langjährigen Vorstandsmitglied Ansgar Schreiner zum 70. Geburtstag am 23. Dezember. Seit vielen Jahren engagiert er sich für die Palliativ- und Hospizarbeit. So übernahm er kurz nach seiner Pensionierung – der Jurist aus Limburgerhof leitete bis Januar 2018 das Amtsgericht Ludwigshafen – den Vorsitz des Fördervereins Hospiz und Palliativ. Im September 2021 übergab er das Amt an Tobias Wrzesinski und unterstützt die Vereinsarbeit seitdem als stellvertretender Vorsitzender.

Radeln für den guten Zweck

Daneben rührt er schon seit Jahren engagiert die Spendentrommel, um die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen. So radelten Schreiner und seine Frau Hildegard 2008 und 2009 bis nach Santiago de Compostela und sammelten Geld für den Verein. Im vergangenen und vorvergangenen Sommer führte sie ihre Charity-Fahrradtour über den Schwarzwald durch die Alpen entlang der Rhone bis zum Mittelmeer. Der gebürtige Bensheimer ist außerdem als Kirchenmusiker und Chorleiter aktiv. Zwei Hobbys, die er ebenfalls für den guten Zweck einsetzt. So gab er mit seinem Vokalensemble „Alpha & Omega“ schon mehrfach Benefizkonzerte für den Förderverein. Im vergangenen Jahr setzte er sich für einen 50-stündigen Orgelmarathon an die Königin der Instrumente, um Spenden für die Vereinsarbeit zu sammeln.