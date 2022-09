Frédérique Vlasman-Knol lebt zwar in der Nähe von Wiesbaden. Das hält sie aber nicht davon ab, sich in Ludwigshafen karitativ zu engagieren. In der Wittelsbach-Grundschule gibt sie einem Kind eine Bildungsperspektive. Weitere sollen folgen.

„Clever Kids“ heißt der Förderverein, den Vlasman-Knol mit einer Freundin gegründet hat. Dessen Ziel: Bildungs- und damit Zukunftschancen von Kindern erhöhen, die diese von zuhause aus nicht automatisch haben. Konkret: Auch in Ludwigshafen können Lehrerinnen und Lehrer jede Menge Schüler benennen, denen es im Schulalltag am Notwendigsten fehlt – Hefte, Stifte, Malkasten, Sportkleidung. Sie müssen nicht nur mit diesen Defiziten und Stigmatisierungen leben. Sie verbauen sich damit auch Perspektiven für ihre Weiterbildung. Und das, obwohl sie von ihrer Veranlagung her eigentlich clevere Kinder sind.

Solche Perlen aus dem System herauszufiltern und herauszuputzen, ist Vlasman-Knols Anliegen. Die Chefin einer Wiesbadener Marketing-Agentur wollte sich nicht länger damit begnügen, bedürftige Kinder in weit entfernten Entwicklungsländern finanziell zu unterstützen. Erst recht nicht, nachdem sie dem Armutsbericht der Bundesregierung entnommen hatte, dass fast drei Millionen Kinder im eigenen Land unterhalb der Armutsgrenze leben müssen.

„Es darf nicht sein, dass Kinder hierzulande den Schulranzen nicht füllen können“, findet Vlasman-Knol. Als Konsequenz hat sie vor drei Jahren Kontakte zu einer Brennpunktschule quasi vor der eigenen Bürotür in Wiesbaden geknüpft. Pandemiebedingt ist in der Zwischenzeit „nur“ eine weitere Schule in Eltville hinzugekommen.

Private Verbindung nach LU

Und wie kommt die Sponsorin nun von der hessischen Landeshauptstadt an die Rheinmetropole? Über ihren Mann Jozua Knol, seinerseits Geschäftsführer des „Freischwimmers“, der Event-Location im früheren Hallenbad Nord. Der hält seine Zusicherung, einen Beitrag zur Promotion der Metropolregion zu leisten, nun auch privat ein. Über sein Netzwerk und über Vermittlung durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat er die Wittelsbach-Grundschule als erste Projektpartnerin ausgemacht.

Die einzige Vorgabe ans Lehrerkollegium: ein bedürftiges Kind zu ermitteln, das eine Bildungschance verdient hat. Einer Lehrerin fiel sofort ein intelligentes Mädchen aus Osteuropa ein, dem es aber selbst an der Basisausstattung mangelt. Einen Rucksack gefüllt mit Materialien und den Vorrat für das komplette Schuljahr hat der Verein daraufhin besorgt und zu Beginn dieses neuen Jahres treuhänderisch an Lehrerin Katja Mikolin übergeben. Sie soll über die Ausgabe wachen und damit sicherstellen, dass das Material nicht veruntreut wird. Es wird in einem Schulschrank verwahrt und erst bei Bedarf gezielt herausgegeben.

Werte von Demokratie verinnerlichen

Weitere Besonderheit des Clever Kids-Konzepts: Spender und Empfängerin werden sich nicht persönlich kennenlernen. „Wir wollen das Kind nicht in die Verlegenheit bringen, sich öffentlich für etwas bedanken zu müssen, was ihm selbstverständlich zusteht“, erläutert Vlasman-Knol. Gezielte Hilfe statt inszenierte Publicity – das ist ihr Ansatz.

Der in der Wittelsbachschule ausgeweitet werden soll, aber nicht auf diese beschränkt bleiben muss. Der Verein hat Kapazitäten, um weitere Schulen gezielt und dezent zu unterstützen. Denkbar ist auch eine stärkere Einbindung der Eltern, etwa in einem Treff, oder die Organisation und Finanzierung einer Hausaufgabenhilfe. „Wie sollen Kinder denn die Werte von Demokratie verinnerlichen, wie sollen sie lernen, wie ein friedliches Miteinander in der Welt funktioniert, wenn sie immer nur auf der Verliererseite stehen?“

Kontakt

Frédérique Vlasman-Knol ist zu erreichen unter vorstand@clever-kids.org.