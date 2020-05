Was sich bereits angedeutet hatte, wird nun immer wahrscheinlicher: Die Corona-Pandemie verhagelt dem Förderverein Blies womöglich die Badesaison – ausgerechnet im Jahr des 25-jährigen Bestehens.

Der Saisonstart im Naturbad war ursprünglich für 17. Mai mit einem Tag der offenen Tür geplant. „Nun ist noch alles vollkommen offen“, sagt Vereinschef Hans-Jürgen Beringer. Auch die Bewirtschaftung des Biergartens. „Wird die Gastronomie geöffnet und die Bäder bleiben geschlossen, müsste der Biergarten beispielsweise mit einem Bauzaun abgetrennt werden.“ Beringer steht in Kontakt mit dem Sport- und Bäderamt. „Aber es gibt keine positive Prognose. Mindestabstand und Kontakteinschränkungen können an zu vielen Stellen wie dem Kleinkinderbecken, der Rutsche oder dem Spielplatz nicht eingehalten werden.“

2019: Mehr als 2500 Gäste an einem Tag

Am besten Badetag 2019, es war der 30. Juni, zählte das Bliesbad 2541 zahlende Gäste – ohne Kinder unter sechs Jahren, die freien Einlass haben, und ohne die über 300 Mitglieder. Das Willersinnfreibad schloss an diesem Tag wegen Überfüllung, am Bliesbad-Eingang gab es Tumulte.

Ehrenamtliche im Einsatz

Die rund 12.000 Quadratmeter große Liegewiese wird zurzeit von ehrenamtlichen Helfern und dem Hausmeister für eine eventuelle Eröffnung gepflegt. Der Gänsezaun wurde schon erneuert, da das Material im Winter angeschafft wurde. „Einige zwingende Reparaturen wurden auch schon erledigt. Hygiene und Mindestabstand ist uns auch hier sehr wichtig“, so Beringer. 200 treue Mitglieder hätten ihren Jahresbeitrag zum Erhalt und zur Pflege des Bads bereits überwiesen, was Beringer stolz macht.

Vorstand scheut finanzielles Risiko

Mit einem Fest zusammen mit der 1250-Jahr-Feier Mundenheims sollte das 25-jährige Bestehen des Vereins am 5. September steigen. Der gesamte Vorstand habe jetzt beschlossen, das finanzielle Risiko nicht einzugehen und es abzusagen, da wegen Corona Großveranstaltungen bis 31. August nicht erlaubt sind. „Keiner weiß, wie sich die Situation weiterentwickelt“, sagt Beringer. Die für den Herbst geplanten Sanierungsarbeiten der Duschen seien vorerst auf Eis gelegt. Dafür hätte der Verein etwa 40.000 Euro investieren müssen. Auch die für 24. März geplante Jahreshauptversammlung musste wegen Corona verschoben werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.