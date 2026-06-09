Der Förderkreis Ebertpark setzt auf Kontinuität: Wolfgang van Vliet bleibt Vorsitzender des Vereins, der sich für den Erhalt und die Entwicklung der Grünanlage einsetzt.

Der Ebertpark in Friesenheim ist für Ludwigshafen weit mehr als eine Grünanlage: Er ist ein Ort der Erholung, der Begegnung, der Kultur und ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität in der Stadt, wie der Förderkreis Ebertpark in einer Pressemeldung mitteilt. „Damit dies so bleibt, setzt sich der Förderkreis seit vielen Jahren mit großem ehrenamtlichen Engagement für Pflege, Weiterentwicklung und die öffentliche Wahrnehmung des Parks ein“, schreibt der Verein, der nach eigenen Angaben aktuell 380 Mitglieder zählt, weiter.

Bei seiner jüngsten Mitgliederversammlung im Turmrestaurant im Ebertpark hat der Förderkreis nun die Weichen für die weitere Vereinsarbeit gestellt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wolfgang van Vliet bestätigte die Kassenprüfung dem Vorstand eine ordnungsgemäße Buchführung und die satzungsgemäße Verwendung der Vereinsmittel. Der Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2025 einstimmig entlastet. Ein besonderer Dank galt Bernd Bauer, der nach vielen Jahren seine Tätigkeit als Kassierer beendete. Zu seinem Nachfolger wurde Jörg Bauer gewählt.

Als Vorsitzender bestätigt: Wolfgang van Vliet. Archivfoto: KUNZ

Bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen wurde Wolfgang van Vliet von den anwesenden Mitgliedern einstimmig als Vorsitzender bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Lars Piske und Thomas Mösl gewählt, Constanze Kraus bleibt Geschäftsführerin und übernimmt weiterhin die Schriftführung. Als Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Gabriele Bindert, Dieter Feid, Christoph Löser, Günther Henkel, Kirsten Sawatzki, Beate Steeg, Dagmar Wolpert und Christian Schreider gewählt.

„Beliebter Treffpunkt“

Neben den Regularien standen inhaltliche Themen im Mittelpunkt der Versammlung. So wurde über die laufenden Arbeiten am Quellgarten informiert und auf das Jubiläumsjahr 2025 zurückgeblickt. Erfreulich sei auch die positive Entwicklung des Turmrestaurants, das seit gut einem Jahr unter neuer Leitung wieder geöffnet ist und sich laut Mitteilung erneut zu einem beliebten Treffpunkt im Ebertpark entwickelt hat.

Im Anschluss an die Versammlung führte Gabriele Bindert, Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe beim Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL), interessierte Mitglieder zur Baustelle am Quellgarten und gab dort Einblicke in den aktuellen Stand der Arbeiten.

„Der Förderkreis Ebertpark sieht seine Aufgabe weiterhin darin, den Park als grünes Herz Ludwigshafens zu stärken, seine Attraktivität zu erhalten und gemeinsam mit Mitgliedern, Verwaltung und Unterstützern Verantwortung für diesen besonderen Ort zu übernehmen“, betont der Verein in seiner Pressemeldung.