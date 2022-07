Maßnahmen der Stadt im Bereich des Rosengartens will der Förderkreis Ebertpark mit 10.000 Euro bezuschussen. „Dafür ist der Förderkreis da. Wir unterstützen die Verwaltung gerne bei Investitionen“, sagte der wiedergewählte Vorsitzende Wolfgang van Vliet.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause haben sich die Mitglieder des Förderkreises zuletzt erstmals wieder versammelt. In der Pandemie hatte sich der Vorstand in Webkonferenzen getroffen. Erst seit diesem Frühjahr tagt das Gremium wieder in Präsenz.

Keine laute Musik mehr in der Muschel

„Der Förderkreis ist nicht als Veranstalter tätig gewesen in den letzten drei Jahren. Im letzten Jahr war der Muschelsommer zu Gast. Nach etlichen Beschwerden von Anwohnern haben wir besprochen, dass wir künftig nur noch verträgliche Veranstaltungen in der Konzertmuschel zulassen werden“, sagte van Vliet in seinem Bericht. So seien Lesungen, Chorkonzerte oder Kleinkunst weiter willkommen. „Elektronisch verstärkte Musik ist ein Problem wegen der Lautstärke, auch für die Gastronomie im Turmrestaurant. Darauf werden wir in Zukunft verstärkt achten und diese Konzerte nicht mehr veranstalten.“ Neu im Vorstand als Beisitzerin ist Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD).

Der Vorstand



Wolfgang van Vliet (Vorsitzender), Lars Piske und Thomas Mösl (Stellvertreter), Constanze Kraus (Geschäftsführerin), Christian Schreider (Schriftführer), Bernd Bauer (Kassier). Beisitzer: Gabriele Bindert, Dieter Feid, Günther Henkel, Christoph Löser, Kirsten Sawatzki, Beate Steeg, Dagmar Wolpert.