„Das war so heftig, dass es meine schwerhörige Mutter zwei Kilometer entfernt aus dem Schlaf gerissen hat.“ So beschreibt ein 75-jähriger Anwohner aus der Ebertstraße gegenüber der RHEINPFALZ die Folgen „einer Explosion“, die sich am Sonntag kurz vor Mitternacht im Ebertpark ereignet haben soll. Im Park selbst sei ein Großaufgebot der Polizei unterwegs gewesen – das habe ihm sein Sohn berichtet.

Fünf Männer durchsucht

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums spricht auf Anfrage nicht von einer Explosion, sondern von „Knallgeräuschen“. Die Ruhestörung sei um 23.55 Uhr von einer Passantin gemeldet worden. Im Park seien Beamte auf eine Gruppe von fünf jungen Männern gestoßen, die nicht sehr kooperativ gewesen seien. Bei ihnen seien aber keine verdächtigen Gegenstände entdeckt worden, weder Knall- noch Sprengkörper. Daher werde auch nicht gegen sie ermittelt. Wodurch die Knallgeräusche erzeugt worden seien und wer dafür verantwortlich sei, stehe bisher nicht fest, erklärte der Präsidiumssprecher.