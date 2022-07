Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Nach Berechnungen der Ludwigshafener Stadtverwaltung könnte die Sanierung des gesamten Hochstraßensystems annähernd 1,5 Milliarden Euro verschlingen. Das entspricht der aktuellen Gesamtverschuldung der Stadt. Mehr dazu hier.

Seit Jahren klafft auf dem Berliner Platz ein großes Loch. Hier sollte der Hochhauskomplex „Metropol“ gebaut werden. Doch nun steht das Projekt vor dem Aus. Die Projektentwicklungsgesellschaft ist pleite. Was passiert ist und erste Reaktionen dazu lesen Sie hier.

Der Mannheimer Wasserturm ist das Wahrzeichen der Stadt. Rund fünf Millionen Euro soll die Renovierung kosten. Die Stadt sucht Unterstützer und ist fündig geworden. Mehr lesen Sie hier.

Lust auf Jazz? 245 Musiker aus 26 Ländern werden von 2. Oktober bis 12. November in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und weiteren Orten zu 60 Konzerten erwartet. Wer schon mal planen möchte, was er sehen und hören will: Das Programm von Enjoy Jazz gibt’s hier.

Wie geht es weiter in Schifferstadt mit dem Bahnhofvorplatz und dem Gelände der ehemaligen Bereitschaftspolizei sowie dem ehemaligen Hotel Kaufmann. Die Debatte läuft. Mehr dazu hier.