Am 21. Februar 1972 überfiel ein achtköpfiges Kommando der Roten Armee Fraktion (RAF) die Filiale der Bayerischen Hypotheken-Wechselbank am Ludwigsplatz und erbeutete 285.000 Mark. Klaus-Jürgen Becker vom Stadtarchiv beleuchtet für die Volkshochschule (VHS) die Hintergründe der Tat. Sein Vortrag ist als Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der VHS am Montag, 21. Februar, 18 Uhr, zu sehen. Der Bankraub war eingebettet in den linksextremistischen Terror der RAF, die in den 1970er-Jahren die Republik mit einer Vielzahl an Geiselnahmen, Banküberfällen, Sprengstoffattentaten und Morden aus politischen Motiven in Schrecken versetzte. Dadurch prägte sie nachhaltig das politische und gesellschaftliche Klima und die damalige Jugend.

Eingebettet in Ausstellung

Der Vortrag findet im Kontext der Ausstellung „Jugendwelten-Jugendträume. Talkin’ ’bout my Generation“ des Stadtmuseums in Kooperation mit der VHS statt. Bei einer Anmeldung an der VHS zum Vortrag unter Telefon 0621 504-2238 oder im Netz unter www.vhs-lu.de erhält man nach Angaben der Stadtverwaltung den Direktlink zum Livestream.