Arterien und Venen sind die Autobahnen des Körpers, durch die lebenswichtige Stoffe von Kopf bis Fuß transportiert werden. Kommt es hier zu Ablagerungen, Verletzungen oder Verstopfungen, kann das fatale Folgen haben, wissen Mediziner vom Gefäßzentrum des Klinikums. Am Mittwoch sitzen sie mit einem niedergelassenen Kollegen an unserem Experten-Telefon.

Im Gefäßzentrum des Klinikums werden alle Arten von Arterien- und Venenerkrankungen und -verletzungen behandelt. Besonders spezialisiert hat sich das Team aus den Bereichen Gefäßchirurgie und Interventionsradiologie mit insgesamt zehn erfahrenen Oberärzten auf die Behandlung von Durchblutungsstörungen in den Beinen, Verengungen der Halsschlagader und Aneurysmen – das sind ballonartige Erweiterungen der Schlagadern, die platzen und in der Folge zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen führen können.

Shunt-Chirurgie weiterer Schwerpunkt

Ein weiterer Schwerpunkt des Zentrums ist die Shunt-Chirurgie und ihre Komplikationsbehandlung durch Ballonaufdehnung und Einlage von Gefäßstützen (Stents). „Ein Shunt ist eine chirurgisch angelegte Verbindung zwischen zwei Blutgefäßen“, erläutert Clemens Kühner, Chefarzt der Gefäßchirurgie. „Wir setzen die Shunt-Chirurgie vor allem zur Unterstützung unserer Dialyse-Abteilung und ihrer Patienten ein. Das Problem bei einer Dialyse ist nämlich, dass sie einen hohen Blutfluss erfordert, den Venen in der Regel nicht gewährleisten. Hier kommt nun die Shunt-Chirurgie zum Einsatz. Wir verbinden dabei die stark durchflossene Schlagader, eine Arterie, mit der entsprechenden Vene und sorgen auf diese Weise auch hier für einen ausreichenden Blutfluss.“

OP ohne Vollnarkose

Viele Gefäßerkankungen müssen heutzutage nicht mehr in Vollnarkose operiert werden. Immer mehr Gefäßverengungen und -verschlüsse können radiologisch über einen minimalen Zugang in der Leisten- oder Armarterie in lokaler Betäubung mit einem filigranen System aus einem Draht und Katheter erreicht und über einen Ballon ausgedehnt werden. Gegebenenfalls wird zusätzlich zur Stabilisierung ein Metallgitter mit oder ohne Koststoffummantelung eingebracht. Durch die enormen technischen Fortschritte und die Erfahrung des Teams können am Klinikum solche Eingriffe in nahezu allen Gefäßprovinzen erfolgreich durchgeführt werden.

1000 Patienten jährlich

„Wir behandeln heute knapp 1000 Patienten jährlich mit gefäßeröffnenden und -verschließenden Maßnahmen mit einer sehr hohen Erfolgs- und sehr geringen Komplikationsrate. Wir können sehr stolz auf das hochqualifizierte Team unserer Ärzte und technischen Mitarbeiter sein“, sagt Professor Günter Layer, der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Radiologie.

Das Gefäßzentrum habe aber noch mehr zu bieten als die Spezialisierung in zwei Fachdisziplinen. „Zum Zentrumsgedanken gehört für uns vor allem auch ein interdisziplinärer Ansatz“, betont Kühner. „Der Blick auf den Patienten ist so aus verschiedenen Positionen möglich, und wir können die Expertise der einzelnen Kliniken und Fachrichtungen zum Wohl der Patienten in einem Zentrum bündeln.“

Beispiele für diesen „Alle für einen“-Ansatz am Klinikum sind regelmäßig stattfindende Shunt-Boards und Gefäßarbeitskreise. Hier kommen die betreffenden Abteilungen zusammen, um gemeinsam Fälle zu besprechen, die Situation von Patienten zu analysieren und bestmögliche Behandlungsempfehlungen auszusprechen. Die Größe des Klinikums und die räumliche Nähe der einzelnen Disziplinen unterstützten diese enge Zusammenarbeit.

Individuelles Konzept als Schlüssel

Neben dieser interdisziplinären Verzahnung und der Spezialisierung liegt für Kühner der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung zudem in einem individuellen Konzept: „Es gibt keine einheitliche oder standardisierte Therapieform für Patienten. Jeder Mensch bringt gesundheitliche, familiäre und soziale Besonderheiten mit, deshalb muss auch jeder als Individuum behandelt werden. Unsere Aufgabe ist es, die bestmögliche Therapie für den Einzelnen zu finden, und das ist nicht immer, das maximal Mögliche zu unternehmen. Bei gleicher Gefäßerkrankung kann die Behandlung eines 85-Jährigen ganz anders aussehen als die eines fitten 65-Jährigen. Gemeinsam ist aber das Ziel: die optimale Versorgung.“

Zur Sache: Experten-Telefon am 22. Juli

Für Fragen zum Thema Gefäßerkrankungen stehen am 22. Juli, 15 bis 17 Uhr, folgende Mediziner Rede und Antwort:

Clemens Kühner, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum, Telefon 0621/503-25382.

Bogdan Podlesny, Geschäftsführender Oberarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum, 0621/503-25472.

Günter Layer, Ärztlicher Direktor und Chefarzt des Zentralinstituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, 0621/503-25907.

Peter Amann, Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie, Spezialität: Operationen der Krampfaderkrankheit (Varicosis) der Beine, Ausbildung und Tätigkeit im Klinikum, zuletzt als Oberarzt (1993 bis 2009). Seit 2009 niedergelassen als Teilhaber der Gemeinschaftspraxis und Venenzentrum Rheinpfalz im Lusanum Yorckstraße, mit Dieter Ante und Charis Eibl. Amann ist zu erreichen unter 0621/503-25475.