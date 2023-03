Hanspeter Faas hat viele Gartenschauen gesehen. Die erste schon 1967 in Karlsruhe. Viele Jahre später war er Chef der Bundesgartenschauen in München, Koblenz und Heilbronn. Heute ist man in Mannheim dankbar, den 68-Jährigen als Berater mit im Boot zu haben. Genau genommen, hat er mit der Leitung des Bereichs Ausstellungen eine Schlüsselrolle übernommen. Was ihm bei seinem Blick von außen auf die Stadt und die Veranstaltung aufgefallen ist, lesen Sie hier.