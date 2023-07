Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zu den Sommerferien berichten wir über Themen, die Urlaubsgefühle wecken. Was gibt es Besseres, als an heißen Sommertagen ein erfrischendes Eis genießen? Rund 20 Eisdielen in der Stadt werben im Internet um Kunden. Mit zwei Eisdielen-Besitzerinnen haben wir über ihre Arbeit gesprochen.

„Ich liebe den Kontakt zu Menschen und ich liebe Eis“, begründet Miladys Caballero ihre Berufswahl. Seit 16 Jahren arbeitet sie als Eisverkäuferin. Bereits in ihrem Heimatort