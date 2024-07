Viele Ludwigshafener sprechen Amharisch. Jedenfalls können sie nachsingen, was ihnen Menna Mulugeta in der afrikanischen Sprache vorgibt. Die Sängerin, deren Eltern aus Äthiopien stammen, beeindruckte am Dienstagabend im „Freischwimmer“ mit ihrer ausdrucksstarken Stimme. In den Innenhof des ehemaligen Hallenbads Nord in Friesenheim kamen mehr als 100 Gäste, um „Olaf Schönborn’s Q4“ zu hören. Die Veranstalter schleppten immer mehr Stühle heran, damit die Gäste bequem sitzen konnten.

Im leeren Nichtschwimmerbecken oder im Hof präsentiert Olaf Schönborn an jedem dritten Dienstag im Monat verschiedene Musikprojekte. Gemeinsam mit Daniel