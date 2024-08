Julien Ferrat passt in keine Schubladen. Der einzige Mannheimer Einzelstadtrat will politisch unabhängig bleiben. Er fühlt sich in keiner der Fraktionen im neuen Gemeinderat zu Hause. Dass er sich auch privat so frei wie möglich fühlen will, zeigt sein größtes Hobby. Wie der 33-Jährige tickt, lesen Sie hier.