Sie widmet sich am Dienstag, 21. März, 9 bis 11 Uhr, dem Thema „Existenzgründung – Mit Sicherheit selbstständig“. Ruth Franziska Fraundorfer, Gründungs- und Unternehmensberaterin, gibt Tipps für eine erfolgreiche Existenzgründung und be-antwortet unter anderem Fragen, wie: Welche Voraussetzungen sollten für eine Existenzgründung erfüllt sein? Oder: Wie sichere ich mich ab?

Die Teilnahme an der digitalen Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de erforderlich. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung. Fragen beantwortet Brigitte Bertram, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, unter Telefon 0621 5993-566.