Eine 51-Jährige hat laut Polizei am Sonntag gegen 20.30 Uhr einen Unbekannten im Maudacher Bruch beobachtet, der an seinem entblößten Glied manipulierte. Der Mann sei Mitte 20 Jahre alt und habe dunkles, mittellanges Haar. Er sei bekleidet gewesen mit einer dunklen Jeans und einem dunklen T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.

In Spezialklinik gebracht

Am Montag gegen 12 Uhr wurde ein Exhibitionist auf der Kreuzung Stern-/Mannheimer Straße (Friesenheim) gemeldet. Die Polizeikräfte trafen den 25-Jährigen mit entblößten Genitalien auf der Kreuzung stehend an. Er befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Spezialklinik gebracht