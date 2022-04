Weil er am Donnerstag in Mannheim-Rheinau ein zehnjähriges Kind angesprochen haben soll, sucht die Polizei einen etwa 20 Jahre alten, etwa 1,80 Meter großen Mann. Er bat das Kind auf der Straße um Hilfe. Das Kind blieb daraufhin laut Polizei stehen, der Mann entblößte sich unsittlich. Eine Nachbarin, der sich das Kind anvertraut hatte, meldete den Vorfall der Polizei. Bislang konnte der Unbekannte jedoch nicht gefunden werden. Er hat schwarze Haare, trug einen schwarzen Pullover, eine hellbraune Hose, schwarze Schuhe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 174-4444.