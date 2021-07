Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch im Bereich des Spielplatzes nahe der Nibelungenallee (Mundenheim) an seinem Glied manipuliert. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten dies eine 15-Jährige und eine 16-Jährige. Die beiden Mädchen sahen den Mann später noch einmal auf ihrem Weg in Richtung Schule an der Blies, während er erneut bei geöffneter Hose an seinem Glied manipulierte und in ihre Richtung schaute. Der Beschreibung zufolge trug der Unbekannte ein helles Oberteil, eine hochgekrempelte blaue Jogginghose und eine Basecap. Zudem hatte er ein Fahrrad. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben am Mittwoch erfolglos. Hinweise unter Telefon 0621/ 963-2773.