In der S-Bahn S5 zwischen Mannheim und Heidelberg ist eine Frau von einem Mann belästigt worden, der ihr in einer Sitzgruppe gegenüber saß und seine Hose öffnete. die 28-Jährige war am Mittwoch, 16.50 Uhr, am Mannheimer Hauptbahnhof eingestiegen, um in Richtung Bad Rappenau zu fahren. Der etwa 25-jährige, 175 Zentimeter große Mann starrte sie mehrfach an. Auf Höhe des Haltepunktes Heidelberg Pfaffengrund/Wieblingen bemerkte die Frau, dass er seine Hose geöffnet hatte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Daraufhin verließ die junge Frau die Bahn am Hauptbahnhof Heidelberg und suchte die Bundespolizei auf, um Anzeige zu erstatten. Der Mann habe krauses, 20 Zentimeter langes Haar, dunkler Hauttyp, bekleidet mit einer roten Jacke und einer hellen, verwaschenen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder auf der kostenlosen Hotline 0800 / 6 888 000 zu melden.