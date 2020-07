Fahrgäste haben am Montagnachmittag in einer Straßenbahn der Linie 4 in Richtung Käfertal einen 42-Jährigen beobachtet, der sich in exhibitionistischer Weise präsentierte. Die Polizei entdeckte den Mann an der Haltestelle Schafweide, wo er mit geöffneter Hose auf einer Bank saß. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann weiteren Personen auf diese Weise zeigte.