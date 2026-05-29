Ein Exhibitionist wurde am Donnerstag gegen 17.55 Uhr in der Hohenzollernstraße von Zeugen gemeldet. Nach Angaben der Polizei stand er mit heruntergelassener Hose an einem Stromkasten. Der Mann soll etwa 45 bis 55 Jahre alt gewesen sein, trug ein schwarzes Shirt, eine schwarze kurze Hose und nur einen Schuh. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigshafen-Oppau entgegen: Telefon 0621 96324250 oder per Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.