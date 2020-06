Ein unbekannter Mann ist am Mittwoch um 23 Uhr in der Friedrich-Ebert-Anlage mit entblößtem Geschlechtsteil an eine 22-Jährige herangetreten. Laut Polizei verließ die junge Frau den Park und suchte Schutz in einem Lokal. Anschließend meldete sie sich bei der Polizei. Diese sucht nun Zeugen. Der Mann ist etwa 30 Jahre alt, hellhäutig, hatte dunkle, kurze Haare und wirkte äußerlich gepflegt. Bekleidet war er mit einer dunklen kurzen Hose und einem dunklen Shirt. Hinweise an Telefon 0621/174-4444.