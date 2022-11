Am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr soll sich ein Mann auf einem Sportplatz im Mannheimer Schindkautweg gegenüber einer 40-Jährigen in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Als die Beamten des Reviers Neckarau kurze Zeit später vor Ort eintrafen, nahmen sie den 69-Jährigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.