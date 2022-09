Die Mannheimer Polizei hat in der Innenstadt einen Exhibitionisten festgenommen. Am Sonntag gegen 11 Uhr hatte eine Zeugin auf ihrem Balkon einen Mann in einer Tiefgarageneinfahrt im Quadrat R6 beobachtet, der sich mit heruntergelassener Hose offensichtlich selbstbefriedigte. Dabei kam es zum Blickkontakt zwischen dem Tatverdächtigen und der 52-Jährigen, währenddessen der Mann sein Handeln fortsetzte. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später an der Tiefgarageneinfahrt eintrafen, nahmen sie den 26-Jährigen fest. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.