In der Nacht auf Donnerstag bemerkte eine 40-Jährige auf dem Mannheimer Friedrichsring in Höhe des Quadrats U1 auf einer Bank einen jungen Mann, der sich in ihre Nähe gesetzt hatte und bei heruntergelassener Hose an seinem erigierten Glied manipulierte. Wie die Polizei weiter mitteilt, suchte er dabei den Blickkontakt der Frau und lief ihr hinterher, als sie daraufhin wegging. Mit Hilfe einer hinzugerufenen Streife konnte der Beschuldigte festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht werden. Bei der Feststellung der Personalien stellte sich heraus, dass der Beschuldigte erst 15 Jahre alt ist. Ein Alkoholtest, dessen Ergebnis noch aussteht, wurde ebenfalls durchgeführt. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.