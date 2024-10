Ein Unbekannter hat sich laut Polizei am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Mannheim auf einem Feldweg bei der Memeler Straße nahe der B44 vor einer Spaziergängerin entblößt. Als die Passantin einen weiteren Spaziergänger um Hilfe rief, rannte der Mann in Richtung der Königsberger Allee und fuhr mit einem schwarzen BMW-SUV davon. Der Verdächtige soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein sowie kurze schwarze Haare und eine kräftige Statur haben. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Die Polizei bittet unter Telefon 0621 174-4444 um Hinweise.