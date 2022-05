Ein Unbekannter hat laut Polizei am Sonntag gegen 12.30 Uhr zwei neunjährige Kinder belästigt. Der Mann saß in der Schlesierstraße in einem Gebüsch und entblößte sich den Kindern gegenüber in schamverletzender Weise. Die Kinder flüchteten und informierten einen Passanten. Beim Eintreffen der Polizei war der Exhibitionist bereits verschwunden. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 18 Jahre alt, er sprach akzentfreies Deutsch, hat schwarze Haare, die mit Gel nach hinten gekämmt waren. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer – unbekannter – Aufschrift und dunklen Shorts. Die Polizei Ludwigshafen sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621 963-2122 entgegen.