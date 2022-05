Ein Exhibitionist hat am Montagabend zwei Teenagerinnen sexuell belästigt. Laut Polizei waren die beiden 13 und 16 Jahre alte Mädchen zu Fuß am Rande der Bruchwiesenstraße (Mundenheim/West) unterwegs. Gegen 19.30 Uhr kamen sie an einer Sitzbank vorbei. Dort saß ein Mann, der offensichtlich mit seiner Hand an seinem Glied in der Hose rieb. Beide Mädchen flüchteten und rannten nach Hause. Der Mann wird war zwischen 20 und 30 Jahre alt und trug ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt sowie eine kurze graue Hose. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773. Auch am Sonntag wurden zwei neunjährige Kinder in der Gartenstadt von einem jungen Mann sexuell belästigt. Er saß in der Schlesierstraße in einem Gebüsch und entblößte sich den Kindern in schamverletzender Weise. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt und es sich womöglich um den gleichen Täter handelt, wird nach Angaben der Polizei noch ermittelt.