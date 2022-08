Eine 55-Jährige ist am Montag in Mannheim von einem Exhibitionisten belästigt worden. Laut Polizeibericht starrte der Mann die Frau am Rheinauer See an, ließ seine Hose herunter und nahm sein Geschlechtsteil in die Hand. Nur wenige Zeit nach dem Vorfall, der sich um 12 Uhr nahe einer Wakeboard-Anlage ereignete, traf die Frau erneut auf den Mann, der etwa 1,70 Meter groß ist, eine kräftige Statur hat, einen Bart trägt und ungepflegt wirkt. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Ermittler bitten um Hinweise zum Täter unter Telefon 0621 174-4444. Auch möglicherweise weitere Geschädigte sollen sich melden.