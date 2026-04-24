Eine 31-Jährige ist am Donnerstagabend am oberen Vogelstangsee in Mannheim von einem unbekannten Mann belästigt worden. Sie saß gegen 20 Uhr am Ufer auf einer Parkbank; ihr vier Monate altes Kleinkind war im Kinderwagen dabei. Der Mann stellte sich nach Angaben der Polizei auf dem Uferweg in ihre Nähe, entblößte sein Geschlechtsteil und manipulierte daran. Als die Frau die Situation erkannte, entfernte sie sich unverzüglich mit ihrem Kind. Den Exhibitionisten beschreibt sie als etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank und mit hellem Hauttyp. Er soll Jeanshose, T-Shirt und Basecap getragen und ein ungepflegtes Äußeres gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden.