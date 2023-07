Auf einem Spielplatz in der Magdeburger Straße (Ruchheim) ist am Mittwoch gegen 17.50 Uhr ein Mann gesehen und der Polizei gemeldet worden, der an seinem entblößten Glied manipuliert hat. Der Mann ist den Beamten zufolge überrascht gewesen, habe sich zügig wieder angezogen und den Spielplatz verlassen, als er bemerkt habe, dass man ihn gesehen hatte. Beschrieben wird der Unbekannte wie folgt: Zirka 50 bis 60 Jahre alt, mit Bart, er trug eine karierte Hose, ein dunkelblaues Achselshirt und habe einen schwarzen Rucksack bei sich gehabt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefon 0621 963-2773 entgegen.