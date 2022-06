Nach drei Fällen von Exhibitionismus und sexuell belästigten Kindern in der Ernst-Reuter Siedlung in der Gartenstadt (22. Mai, 5. und 13. Juni) hat die Polizei am Mittwochmittag versucht, die aufgeheizte Stimmung im Quartier mit Infoständen in der Kärntner Straße (Sparkasse) und später in der Schlesier Straße (Grundschule) zu versachlichen und über mögliche Hintergründe aufzuklären.

Sechs Gespräche in zwei Stunden

Die Resonanz war mit insgesamt sechs Gesprächen in zwei Stunden eher dürftig. Bei den vier Beamten erkundigten sich vor allem besorgte Mütter über die Vorfälle. Am Montagabend hatten vier Unbekannte, laut Polizei vermutlich Anwohner, einen vermeintlich verdächtigen 26-Jährigen verprügelt und verletzt. Ob der Mann, von dem Bilder in sozialen Netzwerken kursierten, mit den Taten in Verbindung steht, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin, die von einer „brodelnden Gerüchteküche“ in den sozialen Netzwerken sprach. Selbstjustiz verurteile die Polizei, sie sei strafbar, betonte sie. Die Identität der Angreifer ist bisher nicht geklärt. Die Kripo ermittle unter Hochdruck und gehe allen Hinweisen nach. Die Präsenz der Polizei in der Gartenstadt werde verstärkt, kündigte die Sprecherin an.

Weiterer Fall in Friesenheim

Dass Exhibitionismus kein Alleinstellungsmerkmal der Gartenstadt ist, zeigt ein weiterer Fall vom Dienstagabend. Gegen 18.20 Uhr entblößte sich ein Unbekannter laut Polizei in einem Gebüsch im Riedsaumpark (Friesenheim) vor einer 35-Jährigen. Er ist knapp 1,90 Meter groß, schlank und hat kurze schwarze Haare. Er trug er ein hellblaues T-Shirt und eine kurze Hose. Hinweise zu allen Fällen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773 oder 963-2222.