Drei Fälle von Exhibitionismus und sexuellen Belästigungen von Kindern binnen weniger Wochen in der Ernst-Reuter-Siedlung (22. Mai, 5. und 13. Juni) hatten in der Gartenstadt zuletzt für Aufsehen gesorgt und vor allem Eltern beunruhigt. Am 15. Juni hatte die Polizei versucht, die aufgeheizte Stimmung im Quartier mit Infoständen in der Kärntner Straße (Sparkasse) und später in der Schlesier Straße (Grundschule) zu versachlichen und über mögliche Hintergründe aufzuklären. Die Resonanz war mit insgesamt sechs Gesprächen in zwei Stunden eher dürftig. Bei den vier Beamten erkundigten sich vor allem besorgte Mütter.

Selbstjustiz verübt

Am Abend des 13. Juni hatten vier Unbekannte, laut Polizei vermutlich Anwohner, Selbstjustiz verübt und einen vermeintlich verdächtigen 26-Jährigen verprügelt und verletzt. Von dem Mann kursierten Bilder in den sozialen Netzwerken. Er werde zwar als „Tatverdächtiger“ geführt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch auf Anfrage. Nachzuweisen sei ihm eine der Taten bisher aber nicht. Die Ermittlungen dauerten an, weitere verwertbare Hinweise seien in der Zwischenzeit nicht eingegangen. Infolge der Vorkommnisse hatte die Polizei ihre Präsenz in der Gartenstadt erhöht. Hinweise zu den Taten nimmt sie unter Telefon 0621 963-2773 entgegen.