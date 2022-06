Erneut hat in der Gartenstadt ein Exhibitionist Jugendliche in Angst und Schrecken versetzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat sich der Mann am Montag gegen 19.15 Uhr in der Von-Kieffer-Straße vor zwei Mädchen entblößt. Die 14- und die 17-Jährige flüchteten umgehend.

Sie konnten noch beobachten, wie der Mann auf einem metallic-roten Motorroller über einen Feldweg in Richtung Wattstraße davonfuhr. Er hatte dunkles Haar, einen leicht dunklen Hautton und trug zum Tatzeitpunkt ein blaues Polohemd und eine beige-graue Hose.

Ob ein Zusammenhang zu zwei weiteren Vorfällen dieser Art besteht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Anhand der abweichenden Personenbeschreibungen geht die Polizei aber derzeit von unterschiedlichen Tätern aus. Ihr waren bereits am 22. Mai und am 5. Juni Fälle von Exhibitionismus in der Ernst-Reuter-Siedlung gemeldet worden.

Vermeintlich Verdächtiger verprügelt

Unterdessen haben vier Anwohner in der Schlesierstraße am Montagabend einen 26-Jährigen verprügelt, den sie verdächtigt hatten, für die exhibitionistischen Handlungen in der Vergangenheit in der Ernst-Reuter-Siedlung verantwortlich gewesen zu sein. Die Polizei verurteilt diese Selbstjustiz. Ob der 26-Jährige tatsächlich mit den Fällen in Verbindung stehe, sei Teil der laufenden Ermittlungen. Die Kripo gehe derzeit mehreren Hinweisen nach und arbeite mit Hochdruck an der Aufklärung der Fälle. Vor der Sparkasse (Kärntner Straße) beantworten Polizeikräfte am Mittwoch von 11.30 bis 13 Uhr an einem Informationsstand Fragen der Anwohner zu den Vorgängen.

Zeugen, die am Montagabend verdächtige Beobachtungen in der Von-Kieffer-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773 oder Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu melden.