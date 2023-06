Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Oppau Hannelore Collignon getroffen. Die 75-Jährige stammt aus Oppau, lebt in Edigheim und war neun Jahre lang die Wirtin der Gaststätte Rebstöckl in der Gutenbergstraße.

Ich kannte mal einen Michael Collignon. Der hat in Oggersheim Handball gespielt ...

Ja, der gehört zu unserer Verwandtschaft dazu.

Ich wollte ihn immer fragen, woher der Name kommt. Wissen Sie es?

Natürlich