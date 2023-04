Der ehemalige Vorsitzende des Verdi-Bezirks Pfalz und langjährige Personalratsvorsitzende der Stadtverwaltung Ludwigshafen, Hans Ulrich Stumm, feiert am 18. April 75. Geburtstag.

Hans Ulrich Stumm wurde am 18. April 1948 im südpfälzischen Dahn geboren und wuchs in Ludwigshafen auf. 1967 legte er in Mannheim das Abitur ab. Nach dem Studium der Geschichte, Politik und Geografie in Heidelberg war Stumm von 1975 bis 1980 als Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Hans Bardens (SPD) und dann als Jugendreferent des Deutschen Volkshochschulverbands an der Volkshochschule (VHS) in Ludwigshafen tätig. 1986 wechselte er zur Stadtverwaltung und übernahm die Funktion des Fachbereichsleiters an der VHS. Ab 1988 bis zu seinem Ruhestand gehörte er dem Personalrat der Stadtverwaltung an, seit 1993 als stellvertretender Vorsitzender und von 2005 bis 2008 als Vorsitzender.

Im Kreisvorstand der Gewerkschaft ÖTV engagierte er sich von 1990 bis 2001, von 2001 bis 2011 war er Vorsitzender des Verdi-Bezirks Rheinpfalz. Doch auch im Ruhestand ist er nicht untätig. So schulte er von 2015 bis 2019 bei der VHS die ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfer und führte viermal im Jahr Interessierte in den Untergrund, um die ehemaligen U-Bahn-Tunnel in Ludwigshafen kennenzulernen, die nie genutzt wurden. Zurzeit erarbeitet er mit dem Ludwigshafener Stadtarchivar Stefan Mörz eine Chronik der 120-jährigen Geschichte der VHS.

Der Sozialdemokrat gehörte von 1980 bis 2004 dem Bezirkstag Pfalz an. Stumm war dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Kunst und Kultur, den er zeitweise leitete und im Stiftungsrat des Historischen Museums der Pfalz in Speyer. Von 1998 bis 2004 war er Vorsteher des neu gegründeten Zweckverbands des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim und des Urweltmuseums Geoskop auf Burg Lichtenberg bei Kusel. Der Bezirkstag Pfalz ehrte Stumms Verdienste 2004 mit dem Wappenschild des Bezirksverbands Pfalz.