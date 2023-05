In der Mittelstraße in der Mannheimer Neckarstadt ist es am Donnerstagmittag zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf ein Mann laut Polizei seine Ex-Partnerin mit einem Messer verletzt hat. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile im polizeilichen Gewahrsam. Die Frau wird medizinisch versorgt. Wegen des Einsatzes der Rettungskräfte ist die Mittelstraße aktuell für den Verkehr gesperrt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.