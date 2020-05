Die Polizei hat einen 26-Jährigen, der auf seine ein Jahr ältere Ex-Partnerin losgegangen ist und sie verletzt hat, aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Eine Nachbarin hatte laut Polizeibericht am Mittwochmorgen den Notruf gewählt, weil sie aus der Wohnung Lärm und Schreie gehört hatte. Als die Polizei eintraf, war die gewaltsame Auseinandersetzung des getrennt, aber in häuslicher Gemeinschaft lebenden Paares vorüber. Die Beamten ermittelten, dass der 26-Jährige Streit angefangen, die 27-Jährige mehrmals gewürgt, am Nacken gepackt und am Oberarm gezerrt hatte. Dabei wurde die Frau verletzt. Zudem habe er sie mit dem Tode bedroht, sagte das Opfer weiter aus. Die Polizisten verwiesen den Mann aus der Wohnung und untersagten ihm dem Kontakt zu seiner Mitbewohnerin für die nächsten Tage. Sein Wohnungsschlüssel wurde sichergestellt. Die 27-Jährige wurde über rechtliche Möglichkeiten und Anlaufstellen bei häuslicher Gewalt informiert. Zudem wurden die Daten an die Interventionsstelle Ludwigshafen zur weiteren Beratung der 27-Jährigen übermittelt.